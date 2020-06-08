得而復失！恒指高開走高回 25,000點 11:192020/06/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數上周五全線急升，美國5月份非農業就業職位遠勝預期，港股8日早盤延續強勁升勢，重回25,000點水準，惟之後升態轉弱，再度失守25,000點大關。 恒指8日開高247點，漲幅1％，報25,018點；截至上午11點5分，報24870.54點，上漲100.13點，漲幅0.40％。 國企指數開高89點，報10,155。現報10,070.96點，上漲4.71點，漲幅0.05％。 (工商 ) #漲幅 #恒指 #得而復失 #高開 #美股三大指數 也許您會感興趣 財經熱門新聞 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 財經 外資倒貨6千億認錯！小心台股「恐怖天花板」 - 財經 猛！油價狂噴 驚爆沙俄下一步盤算 - 財經 9萬名境外生暫緩入台 專家：包租公小心 海嘯來了 - 即時 英國有意加入封殺 華為發起媒體戰反擊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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