美股三大指數上周五全線急升，美國5月份非農業就業職位遠勝預期，港股8日早盤延續強勁升勢，重回25,000點水準，惟之後升態轉弱，再度失守25,000點大關。

恒指8日開高247點，漲幅1％，報25,018點；截至上午11點5分，報24870.54點，上漲100.13點，漲幅0.40％。

國企指數開高89點，報10,155。現報10,070.96點，上漲4.71點，漲幅0.05％。

(工商 )

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