新學年即將開始，9.2萬名境外生來台規定至今仍未有確切下文，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為開放境外生返台「風險高了點」，暫不考慮解封。對此，房市專家Sway警告，海嘯要來了，各學區的包租公恐要小心。

Sway在臉書發文指出，9萬多個床位已經空了一學期，下學期恐怕還要再空著，各學區房東恐怕只能拚命搶客，不然空了一年，這投資報酬就是負數，連定存都遠遠不如。建議上班族如果想租屋，又可以容忍學生的「活潑、熱鬧」，等到九月開學後，到處都可以便宜租了。

Sway表示，民國九十二年的出生人口，比前一年少了兩萬人，也就是國產學生數又少了二萬，到時候應該又有學校要收攤了，旁邊的商圈與租屋圈，慘況可想而知。

他認為，如果真的看好房地產，那應該去買地產股；如果你看好防疫成果，那應該買旅遊概念股，而不是買間旅館、餐廳來賺。原因無他，風險問題，花了1000萬買一間房來投資，這房價會不會上漲，沒人知道，沒有財報業績可以觀察，直言：「你以為包租公好賺啊？風險之大，早就超越定存。」

(中時電子報)