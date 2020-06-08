遠雄建設(5522)今年預計推案總金額約270億元，至於，大巨蛋案的進行，目前僅剩「建照變更」最後一關，若是6月建照審查通過，大可望在8月復工，完成剩下的機電與消防等內裝設，最快預計2021年底完工。

遠雄第二季來陸續有建案完工入帳，包括台南「新源邸」已於第二季完工，正在陸續交屋中，預計5月開始認列營收，下半年起，還有內湖「遠雄常御」、中和「遠雄CASA」、竹南「遠雄新苑」、台中「遠雄之星6」四案陸續完工。

因應中美貿易戰、新冠肺炎疫情影響，台商回流、租稅鼓動政策，推升商辦、廠辦市場需求，遠雄自年起分別在南港、桃園、中和、士北科等地取得土地，目標將廠辦推案比將提升至3成左右，並擴大開發大型客戶或客制化廠辦產品，未來將進行價質再造計畫以重塑品牌形象。

在住宅推案方面，雖受疫情衝擊經濟成長，但利率低檔，加上住宅市場結構改變、少子化人口老化，家庭戶數明顯成長，吸引購買新屋、投資需求增加，房市穩健復甦。其中，今年持續銷售中的個案包括台中「遠雄之星7」，已幾近完銷，而台中「遠雄之星8」及台南「北府苑」案也持續熱銷中。

遠雄未來將持續擴增六都中低價、自用剛需住宅產品開發，並配合首購自住的場主流，提升土地開發案量，以儲備未來三年可推案量。

(時報資訊)