受到美國五月份非農就業的增加，以及美股周五飆升的激勵，亞洲股市周一上午普遍提振信心。

周一南韓KOSPI指數開高31點，上漲1.55%，至午間小漲3.4點或+0.1%，為2185點。

三星集團少東李在鎔今日將聆聽檢方聲請羈押的結果。而李在鎔上午現身法庭，應聲拖累韓股早盤的漲勢，股市重量級的三星電子，股價在中午跌0.9%。

大型股互有漲跌，三星生物跌1.65%，大宇造船激揚超過5%，SK海力士漲0.77%，現代汽車漲2.25%。

另外分析師指出，南韓股市的本益比(PER)已高，在上周五為25，相較2002年6月18日為25.31，過高的本益比表示公司股價高於公司實際收益，很可能已出現高估。如此高的本益比可能會在一段期間內繼續與KOSPI指數的漲幅掛勾，但是這樣連勝的趨勢能持續多久，分析師各有看法。

南韓在連續兩日通報超過50個新冠病例後，周一新增38名，出現緩解趨勢，但是衛生專家仍憂慮在大首爾圈會出現群聚社區感染情形。

(時報資訊)