台股上周周線連三紅，加權指數並來到近3個月新高，今早台股續創波段新高，類股輪動快速，由於市場資金充沛，有題材沒基本面的「無基之彈」個股，大秀波段行情。新台幣匯價早盤開貶走升，近11點時，兌美元匯價再升值逾1角，最高來到29.721元，升值1.18角。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股持續走高，不畏疫情尚未結束以及經濟數據依然疲弱，主要是金融市場對於下半年經濟回溫抱持相對正向期待，以及充沛的資金環境所推升。

廖哲宏表示，若單從股市走勢與基本面狀況分析來看，目前基本上是脫鉤的，雖然經濟面不佳，但歐美政府祭出購債及各項振興方案，一方面解決流動性風險，同時也激勵投資信心，最差狀況可能將過。

另一方面，廖哲宏表示，受惠於資金充沛，亦是支撐台股連5日收紅，外資過去5日也轉為買超。根據證交所統計，過去一周外資累積買超達463.71億元。

匯銀指出，受歐洲央行延長並擴大購債計劃，資金行情推升台幣隨亞幣走揚，上周累計新台幣升值1.93角。

(時報資訊)