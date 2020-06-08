歷經上半年鋼市不振，中鋼(2002)7月單月盤反轉開高，下半年營運有機會逐季向上。中鋼上周在外資買超力挺股價進一步回升至21元，隨著台股續漲，今日並帶動中下游的中鴻(2014)、新光鋼(2031)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等接棒上攻。

鋼鐵產業隨著全球疫情趨緩，今年下半年終於有復甦的跡象，中鋼7月單月盤開高，並指稱「鋼市轉正態勢確立」。外資上周回補買超台股，也買超中鋼約2.8萬張，推升股價站回20元以上關卡。

中鋼日前開出7月和第三季內銷盤價，漲跌不同調，開月盤的冷、熱軋及熱浸鍍鋅鋼捲建材及烤漆料止跌，每噸調漲450元，平均漲幅1.87%；但開季盤鋼品轉跌，平均跌幅2.05%；中鋼強調第二季鋼市落底，目前看鋼市轉正態勢確立。

第二季來看，中鋼4月鋼價格小漲、5月回跌、6月跌幅加深，整體價格降至低點；需求面部分，營收佔約3成的外銷業務受國際疫情嚴峻衝擊，至於台灣營建、風電等需求則有所支撐，內銷業務相對穩定；整體而言，中鋼第二季營收可望優於第一季。

展望下半年，中鋼看法趨於樂觀，7月價格已止跌反漲；需求面部分，除內需用鋼持續穩健，預期隨各國陸續復工，8、9月起客戶重啟遞延訂單，內、外銷回溫力道同步增強，可望推升第三季營收獲利均優於第二季，呈現淡季不淡表現，並延續至傳統旺季第四季。

不過，因鋼價走跌，且受鐵礦石原料行情居於高檔，中鋼4月為連續第六個月虧損，自結單月合併稅前淨損4.93億元，前4月自結合併稅前虧損30.59億元，每股淨損0.19元，第二季拚轉盈仍待觀察。中鋼看全年營收可望逐季向上，股價緩步上升。

法人指出，下半年鋼市仍有三大需觀察之因素。首先是，中國大陸的庫存仍居高檔，若下半年向外傾銷，恐再衝擊全球鋼鐵市況。第二是國際鐵礦砂價格居高不下，恐使鋼廠獲利表現持續被壓抑。第三點，雖第三季鋼價向上的趨勢成形，但若下半年全球鋼市需求力道不如預期大，恐將造成價格再度面臨壓力，尚待觀察大陸10月行情是否能持穩甚至續攻。

(時報資訊)