自從美國掀起對華為的科技戰後，各國也陸續爆出加入封殺行列，包括英國就傳出要排除華為5G參與，對此，華為在周一發起媒體戰反擊，提醒英國首相強生，不要因為「高估安全風險，而忘記延遲5G建設帶來的經濟衝擊」；同時，再次強調「華為在近20年對英國的付出與承諾。」

英國媒體報導，基於安全風險，近幾周以來，英國一直有排除華為參與國內5G的聲音出現，對此，華為似乎無法忍耐了，在今天(8日)發起一場公關攻勢，強調華為在過去20年對英國的所有付出。

華為副總裁張國威在接受採訪時表示，公司並非由政府控制，華為是100%的民營企業，並且華為會持續地為英國提供最好的設備。

不過，張國威也警告，在疫情和脫歐的問題夾擊之下，若英國還要排除華為參與5G建設，那英國經濟將遭受數10億英鎊的損失。他表示，「我們不該高估風險，而忘記對經濟的衝擊」

同時，在華為的媒體廣告中也強調，華為對英國大學和其它機構的支持，如果公司真的遭到封殺，那麼這些機構可能也會受到影響。

(中時電子報)