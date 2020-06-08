美國持續打擊中國5G雄心，擴大限制中國資通訊設備大廠華為後，華為傳已陷入「緊急狀態」，至今尚未找到辦法來應付美國最新措施。綜合外媒報導，華為新型5G晶片庫存預料不足1年需求，向客戶履行合約交付5G設備或面臨困難，中國5G網路建設進度也有可能受阻。

華為新款5G晶片雖為子企海思半導體設計，但製造仍需依靠台灣台積電（TSMC）等企業。美國商務部上月公佈新措施，禁止全球企業使用美國技術生產售予華為晶片。新措施有4個月寬限期，惟台積電已停接華為訂單。

外媒引述消息人士稱，華為自家設計晶片存貨預料會在2021年初用盡，深圳總部上月以來已進入「緊急狀態」，頻繁開會商討對策，但至今尚未想對合適辦法。

據悉，華為雖然仍可以向三星、聯發科等企業，沒有下訂單地購買對方現有晶片存貨，但也不足應付需求，並會犧牲產品性能。

美國去年開始打擊華為，禁止美企與之交易後，華為創辦人任正非坦言，生存下來是第一優先任務。華為據報亦馬力全開，24小時工作尋找辦法克服困難，自家設計晶片擺脫對美國依賴。

(工商 )