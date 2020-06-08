高雄市議長許崑源6日晚間從住家17樓跳樓輕生，外界盛傳是他久病厭世和不滿罷韓成功一時想不開，消息傳出震驚各界，家屬除了駁斥各項不實傳聞外，也請外界勿再以訛傳訛，而家屬今天也在高雄市立殯儀館景行廳設置靈堂，開放外界拈香悼念。
今（8）日上午10時，靈堂前已經出現大批民眾以及支持者前往致哀，包括高雄市副市長葉匡時也現身致意，場面相當哀戚。而高雄市議會也在昨（7）日降半旗，表達哀悼之意。
許崑源治喪委員會由高雄市議會籌設，由副議長陸淑美統籌，協助家屬辦理治喪事宜，她也在臉書粉專頁上公布許崑源追思靈堂照片，表示靈堂設於高雄市立第一殯儀館景行廳。
許崑源過世後，依規定高雄市議會必須補選議長，國民黨席次近半仍具有優勢。國民黨市議會黨團內不少人認為，現任副議長陸淑美是接任議長的適當人選，不過也有藍營議員挺黨團總召曾俊傑。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。