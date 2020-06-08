台中一名已婚的朱姓男子2018年間，約援交妹小婉（化名）進行性交易時，朱男竟拿出預藏的長刀，逼迫小婉與他進行SM性虐式性交，而且還拍下全部過程。警方搜索朱男家中時，發現其手機內還有其他女子遭性凌虐的影片，並查出同年10月，另一名少女也被強迫和他進行SM性虐式性交；台中地院遂依《攜帶兇器強制性交罪》、《恐嚇危害安全罪》，合判7年2月徒刑。

判決書指出，朱男高職畢業，已婚且從事汽車零件製造，2018年12月20日與援交妹小婉以3500元代價，約定進行性交易，2人到台中市某摩鐵，朱男突然掏出黑色長刀架住對方頸部，並要求進行SM性虐式性交，並嗆聲說「不配合就殺死妳」等語，小婉心生畏懼，只得任由朱男擺佈。朱男以束帶綑綁其頸部、雙手及雙腳，且拍攝性虐待跟性交的過程。

當2人離開摩鐵前，朱男要求將她的個人臉書帳號、聯絡人資料等留存，揚言若報警或不依照指示見面，就將裸照寄給其家人。小婉心生畏懼，於是報警處理。

警方據此找到朱男，並扣留其手機，發現同年10月間，朱男另以5000元透過網路跟少女香香（化名）約好性交易，並以相同手法進行SM性虐式性交，拍攝裸照和性愛影片，警方因此將他依法送辦。

台中地院審理後，認為朱男「凌辱虐待」被害人，但審酌他不知小婉未成年，沒對被害人造成嚴重傷勢，僅有造成手臂瘀傷，且事後也跟2被害人和解，各賠償小婉50萬元、香香20萬元，犯後態度良好，因此援用《刑法》「犯罪之情狀顯可憫恕」判刑，因此依《攜帶兇器強制性交罪》、《恐嚇危害安全罪》，分別判處4年2月、3月有期徒刑，合判7年2月徒刑，後者可易科罰金9萬元，可上訴。

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(中時電子報)