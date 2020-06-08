大陸國務院新聞辦公室舉行今日上午召開記者會，國家發展改革委、財政部、商務部等部門首長出席並介紹《海南自由貿易港建設總體方案》有關情況並答記者問。

國發委負責人提到，關於海南自由貿易港建設的制度設計的主要內容為「6＋1＋4」。

「6」指的是6項關於經貿便利的變革，包含貿易自由便利、投資自由便利、跨境資金流動自由便利、人員進出自由便利、運輸來往自由便利、數據安全有序流動。 《總體方案》圍繞上述6個指標作出了一系列有利經貿來往的制度安排。貿易自由便利方面，實行貨物「零關稅」；對服務貿易，實行以「既准入又準營」落實貿易自由便利舉措；投資自由便利方面，大幅放寬海南自由貿易港市場准入，以刺激市場；跨境資金流動自由便利方面，強調金融服務實體經濟，分階段開放資本項目，循序開放海南自貿港境外資金流動；人員進出自由便利方面，放寬高端人才居留政策。運輸來往自由便利方面，將推動建設大陸西部陸海空航道樞紐。數據安全有序流動方面，以確保資安的前提下，擴大數據領域開放，培育發展數字經濟。

「1」就是建構現代產業體系。發揮海南的優勢和特色，發展高科技、保護生態且有海南特色的實體經濟來建設自由貿易港。以旅遊業、現代服務業和高技術產業，作為經濟基礎，增強經濟創新力和競爭力。

「4」就是加強稅收、社會治理、法治、風險防控等多方面制度管理。首先按照零關稅、低稅率、簡稅制、強法治、分階段等原則，建立與自貿港的稅收制度。二是著力推動政府管理轉型，構建完善的自貿港治理體系。三是建立以海南自貿港法為基礎，以地方性法規和商事糾紛解決機制來處理相關問題，營造優良法治環境。四是制定實施有效措施，防範貿易、投資、金融、公共衛生、生態等領域重大風險。

(中時 )