「罷捷」團體聲稱重啟罷免時代力量高雄巿議員黃捷，她本人8日回應，罷韓投票結束，高雄應該恢復平靜，但她卻被當成箭靶，報復性攻擊的對象，覺得很遺憾。不管什麼立場都應該彼此尊重，而不是到處點火、遍地烽火。

黃捷說，比起遍地烽火，高雄要的是更長遠的願景，而不是撕裂的開始。如果真有特定政黨操作這樣的煽動仇恨，會讓人覺得很可惡，因為這絕對不是高雄市民期望的。高雄市民希望的就是回歸正常，然後平靜生活。

對於被罷免，黃捷說，她當然非常尊重公民行使他們的公民權，也覺得只要是民意的展現都非常尊重，但不希望是一個惡意的報復、沒有理由、沒有正當性的操作。這對高雄市或對全台灣的民主制度來說，都不是健康的。

她也提到，韓國瑜被罷免時發表的畢業感言其實並沒有平息支持者的情緒，反而是以「這一次，誰會是贏家」，繼續不斷地使用仇恨，鼓吹他的支持者發起反撲，讓她覺得韓做為一個市長，非常沒有高度、沒有格局。

她說，韓國瑜並沒有反思巿民為什麼要罷免他，以至於他的支持者到處散播仇恨行動。她呼籲大家應該要保持理性，尊重彼此行使公民權，雖然她的服務處不會關閉，但也會加強人身安全，並請警方協助。

(中時 )