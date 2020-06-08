短影音平台抖音到底多受歡迎，根據市調機構Sensor Tower5日發布數據顯示，抖音及其海外版TikTok 5月營收持續在全球非遊戲類APP中居冠；此外，不含遊戲及廣告，抖音當月實現應用內購買收入9570萬美元，約6.8億元人民幣，是去年同期的10.6倍。A股市場方面，受益於抖音，概念股龍頭省廣集團短短2月內股價已漲超256％。

此外，抖音全球下載量也達到1.119億次，是去年同期的2倍；其中，印度下載量占20％，排名第一，美國占比9.3％ ，位居第二。

事實上，在4月，抖音與海外版TikTok在全球App Store和Google Play所獲收入逾7800萬美元，約5.6億元人民幣，亦較去年同期成長10倍，位列全球移動應用收入榜冠軍；其中，86.6％收入來大陸本土市場，8.2％來自美國。

據此前報導，2019年全年，抖音母公司字節跳動營收超過170億美元，即逾1200億人民幣，亦即，單日就能進帳3.3億；淨利潤超過30億美元，約人民幣200億元。

中泰證券認為作為大流量的平台，抖音為生態內的合作夥伴帶來了新的發展機遇，建議關注2類受益公司，包括營銷及MCN相關公司；另外，則是內容及版權類公司。

(旺報 )