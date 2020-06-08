高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，8日10時市立殯儀館靈堂布置完成，開放親友們弔唁，國民黨團一早就抵達殯儀館景行廳治上深深敬意，高市議會副議長陸淑美也發表相關談話，怒轟民進黨撕裂民心、造成社會動盪不安，他們表達最嚴厲的譴責。

陸淑美表示，許崑源在6月6日走完精彩燦爛的人生，但這卻也是大家最悲傷的1天，高雄從此失去1位以市民為先、以地方為念、堅守為民服務崗位長達26年的民意代表，對此他們感到非常哀痛，目前議會正積極籌備治喪委員會，協助遺囑處理治喪事宜，也呼籲要弔念許崑源的各界好友直接到景行廳緬懷，讓家屬保有寧靜的追思空間。

陸淑美哽咽指出，在許崑源離世前曾在他的臉書留下1段影音，「台灣社會因特定的政黨激化，已經沒有是非正義了」，高雄本來是個善良、純樸的城市，卻在政黨故意操弄下，造成社會強大的對立與仇恨，許崑源感到痛心疾首，甚至付出自己的生命，希望換回社會良知。

她怒轟，對於民進黨撕裂民心、造成社會動盪不安，他們表達最嚴厲的譴責，也希望大家在緬懷許崑源為高雄付出種種貢獻的同時，也要深思許崑源憂慮之所在，大家一起努力，讓高雄可以變得更好。

(中時 )