日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，議案可能會在6月9日通過，今天（8日）宜蘭縣議會不分藍綠，齊聲表達反對意見，宜蘭縣長林姿妙強調，釣魚台是宜蘭縣頭城鎮的轄區，也是中華民國的土地，將「登島宣示掛門牌」，也會邀請蔡英文總統一起前往。

縣議員蔡文益也提案，要將釣魚台更名為「頭城釣魚台」，以反制石垣市議會的作法，蔡文益說，石垣市議會的提案，讓縣民、鎮民都相當憤怒，為了保護我們的主權，所以在議會提案更名為頭城釣魚台。

(中時 )