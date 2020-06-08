日石垣市擬改釣魚台名「登野城尖閣」宜蘭議會反制 11:372020/06/08 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣議會今天齊聲反對日本沖繩縣石垣市議會將釣魚台更名一事，眾人高喊「登島宣示掛門牌」強調主權。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，議案可能會在6月9日通過，今天（8日）宜蘭縣議會不分藍綠，齊聲表達反對意見，宜蘭縣長林姿妙強調，釣魚台是宜蘭縣頭城鎮的轄區，也是中華民國的土地，將「登島宣示掛門牌」，也會邀請蔡英文總統一起前往。 縣議員蔡文益也提案，要將釣魚台更名為「頭城釣魚台」，以反制石垣市議會的作法，蔡文益說，石垣市議會的提案，讓縣民、鎮民都相當憤怒，為了保護我們的主權，所以在議會提案更名為頭城釣魚台。 (中時 ) #釣魚台 #提案 #市議會 #登野城尖閣 #宜蘭縣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓票衝到93萬 陳敏鳳驚爆是「她」惹怒高雄人 - 政治 韓國瑜看準這「大位」？李正皓斷言：國民黨將斷根滅種20年「被屠殺」 - 政治 許崑源墜樓 他一算韓國瑜被罷免後走向大驚 - 政治 「罷捷」連署又開跑！黃捷回應：第一個就點名我.. - 政治 拒絕聯考的小子吳祥輝 向海派立委及綠媒豢養的主播主持人宣戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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