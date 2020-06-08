蔡啟塔報到，被法警帶入報到室準備發監執行。（王志偉攝）

主任檢察官陳旭華說明蔡啟塔涉貪污判刑、發監等程序。（王志偉攝）

國民黨籍現任縣議員蔡啟塔，市長任內涉貪污，判刑15年定讞，今天上午9點半發監，他表示尊重判決，但卻也為自己喊冤，強調從政20餘年中，經手數千件為民服務工程中，根本被污陷，而且沒收到判決，短短5天就入監，他將提起再審及非常上訴，捍衛清白。

蔡啟塔今天上午到花蓮地檢署報導，他的妻子與兒子以及20多位朋友陪同現身，他在地檢署大門受訪說，從政以來，一生清白，從未收賄，雖尊重判決，但判決到入監只有4天半，且不同意延期，連判決書都沒有收到，對一個重症殘障的人，如此殘忍。蔡啟塔的妻子黃素員也難過說，從得知判決後，她沒有哭，他會堅強的面對未來。

針對蔡啟塔將提非常上訴一事，花蓮地檢署主任幾察官陳旭華說，三審定讞後一般救濟程序無法再提上訴，但刑事訴訟法內有特別救濟程序，也就是所謂的「非常上訴」或「再審」，當事人可檢具非常上訴理由書，向地檢提請，經審酌通過就會轉呈最高檢察署，由檢察總長向最高法院提請。

陳旭華說，至於傳喚執行時間，法定並沒有規定間隔時間，但檢方會審酌預留一些時間給被告處理事務，再訂出傳喚執行時間。蔡啟塔6月3日判決確定，這中間有5天時間，尚不致侵害他的權利。

蔡說未收受判決書，陳旭華也說明，被告貪污案件，事實認定，判決法條，都已在最高法院二審判決中，他提最高法院上訴，法院僅審酌被告針對上訴理由做說明，因此被告對於自己涉犯行與法條不會不清楚，且刑事訴訟法規定，刑事法院宣示判決當下就已成立法律效力。蔡啟塔6月3日被駁回上訴定讞，不會影響檢方傳喚的效力。

主任檢察官陳旭華說，若因身體因素，符合保外就醫，可以向矯正署申請。

蔡啟塔被控在花蓮市長任內涉貪汙，被判刑15年，褫奪公權7年，二審上訴遭駁回定讞。今天入監執行，，出缺將由徐子芳遞補，是花蓮縣議會這屆第3名遭解職議員。

(中時 )