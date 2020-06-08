美國與加拿大、墨西哥的貿易分別暴跌40％，大陸重新回到榜首位置。美中貿易關係改善得益於大陸工廠4月重新開工。

美國《富比士》雙周刊網站4日報導，美國人口普查局4日公佈的數據顯示，4月美國與各國的貿易額較去年同期下跌了24％以上，隨著新冠病毒大流行的影響開始顯現，這個數字是3月降幅7.65％的3倍多。

4月受影響最大的是美國與墨西哥和加拿大的貿易，此次的一個「亮點」是大陸，美中貿易關係改善得益於大陸工廠4月重新開工，這也導致美國單月的貿易逆差增加，儘管全年的逆差有所減少。

美國與墨西哥的貿易額較去年4月下降46.17％，但本年度迄今為止，墨西哥仍是美國最大的貿易夥伴；美國與加拿大的貿易額則與去年4月相比暴跌42.82％，本年度迄今為止，加拿大仍是美國的第二大貿易夥伴。

報導指出，這些都是很大的數字，在這些暴跌的背景下，大陸重新回到了第一的位置，至少在4月是這樣，因為大陸與美國的貿易額僅減少了6.79％。

美國與加拿大和墨西哥貿易額下降的原因儘管明顯不同，但顯然都與新冠肺炎和隨之而來的美國經濟危機有關。作為美國最大的石油來源國，加拿大因石油價格和需求大幅下降而蒙受損失；墨西哥則是製造大國，尤其是在汽車行業，該行業推動零組件的出口和進口，並向美國出口車輛。

這三個國家加在一起占美國今年貿易總額的比例略低於40％，但除了它們之外，還有一些國家與美國的貿易額大幅下降。美國與印度的貿易額下降44.26％，與法國的貿易額下降49.35％，與以色列和俄羅斯的貿易額分別下降40.28％和44.65％。

(旺報 )