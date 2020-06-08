酒駕男闖紅燈自撞分隔島 車輛翻覆起火 11:402020/06/08 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 25歲陳姓男子今（8日）凌晨2時許，酒駕闖紅燈自撞分隔島，車輛翻覆起火。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25歲陳姓男子今（8日）凌晨2時許，行經五股區新五路二段與自強路口處，闖紅燈自撞分隔島，車輛撞擊後翻覆，瞬間起火燃燒，男子一度受困於車內，警方獲報至現場，迅速將陳男拉出，陳男右腳斷裂傷勢嚴重，已送醫救治，經抽血檢測，酒測值為0.6275毫克，警訊後將依公共危險罪函送。 (中時 ) #車輛 #男子 #分隔島 #紅燈 #檢測 也許您會感興趣 社會熱門新聞 年輕人全罷韓？女大生「逆風」說實話：媒體超綠！ - 社會 韓國瑜遭罷免 「反韓」律師送民進黨經典5字 - 社會 煮熟雞蛋打開一坨爛麵條 專家驚曝不是寄生蟲！ - 萬象 接個電話丈夫就不見 警上門告知許崑源死訊 妻女崩潰 - 社會 借車深夜高速衝撞分隔島！29歲駕駛噴飛爆頭亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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