25歲陳姓男子今（8日）凌晨2時許，行經五股區新五路二段與自強路口處，闖紅燈自撞分隔島，車輛撞擊後翻覆，瞬間起火燃燒，男子一度受困於車內，警方獲報至現場，迅速將陳男拉出，陳男右腳斷裂傷勢嚴重，已送醫救治，經抽血檢測，酒測值為0.6275毫克，警訊後將依公共危險罪函送。

(中時 )