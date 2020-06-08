澄清醫院中港院區功能醫學醫師徐毓婷指出，左圖為手術後5個月，骨頭中間呈現黑色，骨質疏鬆，骨頭沒有癒合；右圖為經營養素補充後骨質明顯變白，骨頭生長中。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一位婦人因騎機車自摔，造成左小腿脛骨及腓骨同時斷裂，雖順利完成骨折復位手術，但一直無法行走，她曾私下懷疑是手術失敗所致，經澄清醫院中港院區功能醫學醫師徐毓婷詳細問診及接受活血檢驗後，原來患者沒有補充「對的」營養素，導致術後骨質癒合不良，經補充優質的蛋白質、鈣片、維他命D及C後兩個月，骨質逐漸癒合，病人如今可以正常行走。

徐毓婷強調，骨折發生經手術接合到骨骼生長強度好可以應付正常的生活，快的話是術後8周，慢的話是6個月。當病人手術後骨頭一直無法癒合，可能是「延遲癒合」或是「不癒合」的併發症。

這位婦人接受骨折復位手術後一直無法行走，雖積極復健，但效果不彰，也努力喝牛奶，嘗試鄰居們說的長骨偏方，花了大錢也沒有看見成效。回診追蹤X光時，鋼板和骨頭排列沒有問題，但碎骨之間就是無法長出新的骨頭。

後來由骨科轉介至功能營養醫學門診，經問診及活血檢驗後，發現病患每天喝牛奶、大骨湯、吃鈣片等大量補充「鈣質」，但因為她的「血液流速不佳」及「體內自由基太多」，導致吃下去營養都無法運到骨折處，所以怎麼補充骨頭還是不長。

經補充優質的必需胺基酸、鈣片、維他命D及C營養品的第一個月，婦人走路的步伐有慢慢變大，第二個月再次回診，從X光片中已看到從原本一片黑的骨質，已經變成正在癒合中的白色骨質，現在婦人已可正常走路，不再需要柺杖。

好的長骨配方有3個要素：腸胃吸收順利、血液健康配送和正確的營養素。「不是缺什麼就吃什麼，重點是看身體怎麼去吸收它。」尤其是對於身體慢性發炎或血液流速不佳的病人，可以用魚油、維他命C來幫助提升血液活性，及清除自由基；補鈣不只是吃鈣片，還要增加必需胺基酸和足量的維生素D，這樣身體細胞才能真正完整吸收鈣質。

(中時 )