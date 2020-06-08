防疫大解封，桃園市長鄭文燦8日在防疫會議中宣布，9日起桃園市各級學校將不強制師生們進入校園需戴口罩，社區關懷據點、市民活動中心等即起開放租借，關懷據點開放唱卡拉OK、打麻將，共餐仍緩緩，改以餐盒外帶方式返家食用。

鄭文燦上周母喪之後首度主持市府防疫振興專案會議，他要求市府局處配合中央流行疫情指揮中心解封政策，逐步放寬各項防疫措施，但原則上各級學校、桃園機場捷運、公車等公共場所，進出仍要維持量測體溫，市政大樓、公所等公務單位也維持實名制登記洽公，但不強制戴口罩。

鄭文燦也宣布各級學校9日起師生進出校園，不再強制戴口罩，他認為學校師生本就能追蹤，只要在可以保持社交距離的情況下，不必強制戴口罩，但像是14日登場的國小教甄等各大型考試，因無法維持社交距離、且考生們來自四面八方，仍要在考試期間全程戴口罩。

市民活動中心即起全面開放使用、租借，鄭文燦說，已開放的老人文康活動中心、長青學苑、社區照顧關懷據點、巷弄長照站、婦幼館等，即起也解封讓長輩們能在場館內唱卡拉OK、打麻將，但一定要注意麥克風與麻將的消毒。

「共餐仍不開放！」鄭文燦呼籲長輩們可以改以便當或外帶的方式，將餐盒或點心攜返家使用，未來相關防疫規範訂定後，才會逐步以自助餐甚至桌菜的型態，讓長輩們在保持社交距離的前提下，在場館內用餐。

鄭文燦也表示，里佳節聯誼及市政宣導活動可以開始舉辦，但他認為端午節恐作業不及，「來不及申請不辦也沒關係，不要勉強辦！」可以延到父親節、七夕情人節、中秋節擴大辦理，他也提到端午節龍舟賽仍按原定計畫取消，坦言下半年活動恐超量，呼籲各局處：「準備期不夠、精彩度不夠，不必辦活動也沒關係！」禁止為了消化預算「為辦而辦」，可以延到明年擴大辦理。

(中時 )