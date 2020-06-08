在惠普反托拉斯案二審又敗下，廣明（6188）今日一開盤就打入跌停32.1元，賣壓沈重但買盤目前沒有接手意願下，盤中成交量不到900張，但委賣張數卻高掛超過3.7萬張。

惠普控告廣明反托拉斯案，廣明一審、二審都敗，雖然廣明將在本週提出在上訴巡迴法院申請重審、向德州檢察署告發惠普證人說謊兩種救濟方法，不過成效難料，加上美國最高法院每年受理的案件不多，廣明與惠普案能否上訴至最高法院很難說。

市場判斷，若廣明上訴至最高法院未果，惠普控告廣明案最快不排除在今年就會定讞，惠普不論是收取4.38億美元的賠償金額或是，以廣明在美國無實體資產可言的狀況下，惠普可能都需要拿著最終判決來台請求法院協助執行，台灣法院對於美國定讞的判決在協助執行前，只會看是否違反我國善良風俗與公共秩序，換言之，若廣明將戰場從美國法院轉移至台灣法院，前方路途依舊凶險。

(工商 )