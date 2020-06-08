新冠肺炎疫情衝擊，各國封城封關等境管措施，全球經濟停滯，對國內紡織業的營運造成十分嚴峻的狀況；紡拓會8日指出，將規劃「台灣紡織品虛實整合行銷計畫」，與專業數位行銷機構攜手合作，透過數位行銷能量診斷及數位行銷工具優化，協助紡織業者數位轉型，協助紡織業者突破疫情限制，持續拓展對外貿易。

根據國際紡織聯盟（ITMF）、歐洲紡織與成衣工業聯盟（EURATEX）及美國服裝暨鞋類協會（AAFA）調查，全球各地區的紡織相關業者，受這次疫情影響，都遭受大量的訂單取消或延期，營業額急遽下降。

紡拓會指出，疫情過後，現行商業模式與消費習慣，勢必會有所改變，數位行銷能量將成為商機開發的重要關鍵，未來線上展覽行銷模式將成為常態。

因應此市場新趨勢，紡拓會指出，未來計畫與國際專業B2B紡織數位平台合作，協助紡織業者產品上架，創造24小時不間斷地展示及推廣；並於國際專業紡織展覽進行聯合推廣活動，協助業者直接面對市場拓銷產品。

透過此「台灣紡織品虛實整合行銷計畫」，紡拓會預期，應可提昇國內紡織業者數位行銷能量，兼顧傳統外貿模式及佈局線上拓銷管道，全面掌握海外市場商機。

(工商 )