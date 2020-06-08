高雄市議長許崑源6日晚間從住處墜樓輕生，享壽63歲，消息震驚各界，知名樂團玖壹壹成員春風昨下午低調現身許崑源靈堂致意，引發外界好奇他與許崑源的關係，對此，春風昨則在IG限時動態霸氣回應。

春風昨穿一身黑現身許崑源靈堂致意，春風面對媒體提問，他全程不發一語，而他事後在IG限時動態發文表示，他對政治沒有興趣，也沒有政治立場「許議長在我們辦高雄演唱會的時候，第一時間就請人跟我們訂購了團體票」，透露許崑源不僅大力支持也幫忙很多事物。

春風IG限時動態全文。（圖／取材自春風Instagram）

春風進一步表示：「在我眼裡，他就是一個很棒的好人」，如今許崑源辭世，春風認為：「我們為人晚輩去弔唁也是理所當然」，並霸氣說，如果怕被貼標籤而逃避的話「那我們還做人幹嘛」。

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