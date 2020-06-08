出土疑似電池類的料件之一。（李金生攝）

出土疑似電池類的料件之二。（李金生攝）

出土疑似電池類的料件之三。（李金生攝）

鎮代陳子芸表示，希望相關單位盡快協調處理，最好是農地翻找一遍，根本解決可能的汙染問題，並給予地主適當的損害補償。（李金生攝）

出土廢棄電池料件的農地，面積廣約1500平方公尺。（李金生攝）

目前也是金城鎮小西門社區發展協會理事長的戴朝榜說，這些金屬料件可能是駐軍埋在土裡，幾十年後才又出土。（李金生攝）

金門金城鎮小西門1處栽種山藥的農田，發現大批早期軍方埋在土中，疑似電池類的料件，地主戴朝榜擔心帶來重金屬土質汙染，透過里長戴德強通報縣府和金防部後，仍未見即時處理。鎮代陳子芸今（8）日出面請求相關單位早日解決，莫讓民眾恐慌過日子才好。

戴朝榜表示，他最近在該處廣約1500平方公尺的農地上種植山藥，整地犁田時在不到1公尺深的田土中，赫然發現數量不少，3大類型式相同的金屬料件，擔心農地會遭到重金屬汙染，作物都不能吃。

目前也是金城鎮小西門社區發展協會理事長的戴朝榜說，1958年「823炮戰」以後，軍方以軍事需要為由，未經他的家人同意，即在該處面積約1耕區餘的農地上圍起鐵絲網，建築營舍和地下坑道，這些金屬物件可能是駐軍埋在土裡，幾十年後才又出土。

鎮代陳子芸表示，地主已在上個月25日透過里長戴德強向縣府反應，環保局來看過2次，以有鉛、汞等重金屬汙染之虞為由，要求不可繼續栽種作物，金防部也派員來過3次，但遲遲未見實際行動，希望相關單位盡快協調處理，最好是農地翻找一遍，根本解決可能的汙染問題，並給予地主適當的損害補償。

當地民眾也表示，早年10萬大軍時，駐軍通常在移防交接時，會將清冊外的多餘料件包括槍枝、子彈在內，丟棄在湖泊、池塘或埋在土中，近年才陸續被人發現，這些料件可能是電池類零件，確有整片農地勘挖一遍的必要。

縣環保局表示，縣府1999已通報此事，該局也派員現場了解，將續再與軍方協調，早日處理解決。

(中時 )