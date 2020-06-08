(11:49更新，悠遊卡公司官網已恢復)悠遊卡公司獲得Sony Interactive Entertainment Taiwan(SIET)授權製作、以DUALSHOCK 4無線控制器(簡稱「DS4」)為造型所設計的悠遊卡(以下簡稱「DS4造型悠遊卡」，或PS4手把悠遊卡)，兩度限量推出都造成搶購。今(8)日改為不限量開放預購，但兩大電商通路通通買不到！及悠遊卡公司官網也都在開放預購後瞬間當機，預估是不少消費者湧入官網抱怨或是嘗試找尋官方說法所致。

根據悠遊卡公司說法，採「限時不限量」並依照「預購總數」進行增產的方式於6月8日(一)上午11時起限時三天再度開放預購。「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PChome」、「MoMo購物網」等六大指定通路都可預購。但是今日 11 點起，編輯前往 Pchome、MoMo 購物網嘗試搜尋DS4造型悠遊卡並購買，但都沒有成功。

在PChome網站購物時，是出現商品提供了第三波至第六波取貨(取貨時間不同)的預購連結，但網頁都出現「已完售」字眼，到底「限時不限量」的方式是何意義？還是在可預購的通路仍有單一通路的限制，已詢問悠遊卡公司方面的說法。另外，在momo購物網則不僅商品連結相當難找，找到時也僅有「可預購時通知我」的選項可以進行(無法購買)。

PChome可購買DS4造型悠遊卡的網頁已出現完售字樣。(摘自PChome)

MoMo購物網可購買DS4造型悠遊卡的網頁十分難找，且無法訂購。(摘自MoMo購物網)

悠遊卡公司官網今日 11 點之後開始當機。(電腦截圖)

目前，悠遊卡公司官網也出現當機情況，無論是透過電腦或是手機的瀏覽器都無法順利開啟(更新，在11:49分左右悠遊卡公司官網已恢復，但載入時間需耗時許久)。在 悠遊卡公司的臉書粉絲團，則是開始湧現消費者的抱怨。包含「momo的到現在都找不到網頁」、「剛剛去全家顯示庫存不足是？」、「1分鐘又全沒了」、「11:01賣完是怎樣？」、「全家有人訂到但不能結帳⋯災情慘重」。除此之外，也有消費者呼籲悠遊卡公司可以提供另外幾款造型悠遊卡不限量預購，例如「乖乖」還有「寶可夢精靈球」的造型悠遊卡都被消費者點名。

(科技)