廣華-KY(1338)今年以來受疫情影響，表現疲軟，不過，由於大陸乘用車市場回溫，且公司墨西哥及美國廠陸續復工，預期第1季將是谷底，營收在7月將可回到正常水準，第4季旺季可期。

公司70％營收來自大陸乘用車市場，其餘則為歐美出口業務，廣華-KY第1季創下掛牌上市以來首次虧損，每股虧損0.16元，主要大陸車市不振，加上停工等影響，今年以來單月營收今年來都呈現2～4成的衰退幅度，毛利率因產能利用率低，也同步下滑。

不過，隨著大陸車市逐漸回溫，第2季車廠及一階客戶產能利用率恢復正常，且廣華-KY墨西哥與美國廠5月至7月陸續復工，將帶動公司產能利用率加速回升，可望擺脫第1季的谷底，法人估計第2季將可轉虧為盈。

因遞延需求及大陸對車市銷售刺激政策，法人估計4月營收年減37.7％的狀況，之後將可逐步收斂，7月可望回到正常水準。另一方面，三大日系車廠Toyota、Nissan、Honda今年在大陸銷售目標年成長4％，優於大陸車市衰退10％的預期，在主要客戶銷售力道回升下，加上上汽等車廠客戶加入下，法人估計公司下半年營運表現將遠優於上半年。

(時報資訊)