昇佳電子(6732)今日以498元掛牌價上櫃，受惠新產品出貨持續暢旺，營運前景看好，再加上興櫃市場5日成交均價為711.57元，較掛牌價高出42.8％，今日受到多頭簇擁，以730元開出，盤中最高曾飆至798元，大漲逾6成，蜜月行情十分強悍。

全球全屏幕智慧型手機滲透率由2018年的41.8%，預期在2022年可達82.2%，未來幾年昇佳電子仍將是此趨勢之下的主要受惠者。隨著全屏幕顯示佔智慧型手機的比例提升，帶動狹縫或屏下光學感測晶片需求強勁，加上昇佳擁有光學感測晶片及慣性感測晶片的電路、微機電、光學及封裝設計的自主研發能力；以及關鍵元件自主開發也擁有多項專利，並持續與手機領導廠商建立密切合作模式，加強產品協同開發與設計，將為公司創下穩定且長久的成長趨勢。

昇佳電子在手機光學感測晶片的狹縫解決方案是全球唯一；在屏下解決方案，全球也僅有昇佳電子和AMS兩家廠商。昇佳電子可逐步侵蝕奧地利晶片製造商AMS市佔的原因有二，其一為昇佳客製化較AMS更具有彈性；其二昇佳產品具高性價比，在類似規格的產品中，昇佳電子的價格較AMS更具競爭力。昇佳電子表示，OLED面板在智慧型手機的滲透率持續增加，在此趨勢之下，目前各品牌旗艦機種對環境光感測的功能，已由單純的光強度感測，轉變為對 RGB的色彩感測需求。

昇佳電子的「環境光RGB感測晶片」，已有出貨實績，未來若是一台手機需要兩個以上環境光感測晶片(屏幕+前後鏡頭)，將可為公司帶來另一波成長動能。另外，用來偵測環境光源因電源系統導致的閃爍頻率，並進一步補償相機曝光時間以消除條帶效應之新產品「環境光源閃爍偵測晶片」，也相當具有潛力。綜觀上述，全球智慧手機銷售規模佔有率及成長空間皆有優勢，市場持續看旺下，法人預估，昇佳電子今年營收可望再度攀升。

(時報資訊)