全球COVID-19（武漢肺炎）疫情持續蔓延，ICT市場中以硬體相關產業受影響最大。IDC持續追蹤2020年台灣個人終端市場的整體發展，由最新發佈的個人運算裝置研究報告（IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker）剖析COVID-19疫情對台灣市場所造成的衝擊與影響。

觀察2020年下半年，雖然隨著各國商業活動慢慢開始回復正常，市場供應逐漸回穩，但對於疫情與整體經濟表現仍處於不明朗的態勢，恐無法重現傳統下半年市場旺季需求。也因為上半年平板電腦與智慧手機的表現明顯低於預期，2020台灣全年的平板電腦市場量將降至76萬台，年衰退幅度由上一季預估的13.9％擴大為24.0％。智慧型手機市場全年也將降至570萬台，年衰退11.4％。預計上述兩者的2020全年市場量因此波疫情影響，倒退至近九年新低，也是受疫情影響最鉅的，IDC預估要到2021年才能迎來年度正成長。

IDC報告中統計第一季台灣PC市場量共55.5萬台，年對年成長8.2%，市場受到在家工作及宅經濟升溫影響，需求強勁。IDC台灣市場分析師林璿瑞表示，第一季因疫情增溫影響，PC市場受惠於異地工作需求暴增，筆記型電腦因兼顧便攜性及生產力，為企業或員工個人搶購的首要裝置。整體筆電市場第一季年增率大增12%。此外，供給面雖仍有供不應求的狀況，但因供應鏈復工/復產率較原先預期好，以及先前PC廠商庫存支撐下，也是第一季市場表現良好的重要原因之一。」

隨著疫情在國內獲得控制，先前暴增的遠距工作需求有逐漸降溫的趨勢，然第一季搶購潮後通路普遍庫存水位不高，且後續供應鏈恢復狀況已達8、9成，PC廠商先前的訂單預期將在第二季大量到貨並補足通路庫存，因此第二季PC市場預估為成長2.7%。展望下半年，在疫情衝擊經濟下，預計企業及個人預算將緊縮並轉趨保守，IDC對PC市場下半年預估年減10.7%，而2020年全年度為負3.4%。

統計台灣電腦顯示器（Monitor）2020年第一季市場總量為31.7萬台，與去年同期相較微幅下滑0.9%。第一季顯示器上游供應鏈雖受到疫情影響，但需求端卻因在家工作出現與往年相比更高的PC及周邊設備採購動能，因此帶動整體出貨量比原先預估高出兩成。IDC台灣市場分析師劉伊菡表示：「隨著台灣疫情狀況趨緩，且五月進入報稅季，市場的購買推力也開始減弱。但第二季出貨量仍將受惠於第一季銷量高出預期，各家庫存皆已低於正常水位許多，回補力道將挹注第二季年對年成長5.1%。而下半年則受到市場需求提前發酵，市場驅動量能將不如往年，IDC對台灣顯示器下半年（2020H2）年增率預估為負3.7%，全年年增率則修至負0.9%。」

平板電腦（Tablet）方面，2020年第一季台灣市年對年下滑46.3%至13萬台，雖然第一季商用平板的年對年成長幅度高達37.6%，但由於COVID-19疫情影響消費市場需求以及供應端出貨的關係，跌幅達55.9%。預期2020年全年因第一季供貨不穩的關係，影響整體平板市場下滑24.0%至76萬台。然而商用平板仍維持增長，年成長幅度達22.8%，市佔亦提升至20.5%。

在智慧型手機（Smartphone）方面，2020年第一季台灣智慧型手機市場量為135萬台，年對年下跌18.6%，主要原因是受到COVID-19的影響，初期因供應鏈受到疫情衝擊導致工廠出貨不穩，而後又演變為全球性的經濟危機；雖然台灣的疫情相較其他國家為輕，但仍舊因為國際緊張的氛圍而連帶減緩台灣消費者的換機需求，傾向拉長換機周期以減少非必要性支出。再加上部分廠商無法在第一季上市新機，舊機型也因供應短缺及產品週期進入尾聲而減少出貨，使得第一季的的進貨狀況更是雪上加霜。疫情後的經濟衝擊導致消費者需求減弱的情形將會持續影響第二季甚至下半年的市場表現，直到5G商用開台，新機陸續上市才有望使下滑幅度稍作趨緩。IDC台灣助理分析師江靖婷表示：「預期2020第二季台灣的智慧型手機市場仍持續受到疫情影響的經濟因素，消費者偏向減少支出、拉長換機時間使市場量持續下滑，下半年也將由原本預估的年對年下跌4.8%進一步調整為下跌5.7%，2020全年下滑11.4%至572萬台。」

IDC台灣研究副總監嚴蘭欣認為，台灣由於疫情控制得當未限制民眾日常活動，但卻因為全球疫情升溫，PC與其周邊亦受惠到此波企業異地辦公、在家工作、與宅經濟等需求增加，因而出現PC第一季整體市場量明顯高於預期，多數廠商與通路皆參與到此波市場積極搶貨與備貨的狀況。反觀以消費端需求佔大宗的智慧型手機與平板電腦，卻反映出消費相關支出被民生防疫必需品所排擠，加上對經濟的不確定性降低非必要性支出，而呈現較大幅度的下滑

(時報資訊)