全球陸續解封股市樂透，台股站上11600點！新冠肺炎疫情趨緩，各國加速解封拚經濟，歐美股市連番大漲，台股也自上周重啟攻勢，即將在本周舉行股東會的大立光(3008)無畏5月及6月營收表現平平利空，在外資力挺下強勢攻高，站上4400元關卡，台積電(2330)也獲外資認錯回補，股價連番大漲。

雙王領漲，中小型股也活蹦亂跳，友銓(5321)、光洋科(1785)、大學光(3218)、保瑞(6472)、歐買尬(3687)、順藥(6535)、車王電(1533)、日揚(6208)、六福(2705)等盤中股價亮燈漲停。

在權值股及中小型股連袂攻高下，台股指數開高走高大漲逾100點，站上11600點關卡，截至11點20分，加權股價指數11624.08點，上漲144.68點，成交量1314.53億元；OTC指數為154.84點，上漲1.45點，成交量438.84億元。

今日上市各類股以汽車類股表現最佳，上漲3.34%，其次是電器類股及資訊服務類股，分別上漲2.64%及2.24%，表現較差者為玻璃類股、食品類股及類股，其中玻璃類股下跌1.38%，網路通信類股下跌0.15%、食品類股下跌0.06%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲2.13%，表現最差為電腦周邊設備類股，下跌0.71%。

就技術面來看，受到歐美陸續解封展開經濟活動，歐美股市連番大漲激勵，外資在新興市場全面轉為買超，帶動台股全面衝高，加權股價指數收盤為11479.4點，累計一周大漲537.24點，漲幅4.91%，周K連3紅，5日均量1898億元。

OTC指數收盤為153.39點，累計一周上漲6.01點，漲幅4.08%，連續第11周收周K線收紅，周成交值為2751.18億元，較前一周增加。

今天台股在雙王同步攻高下，指數開高走高，站上11600點；上周指數突破5月以來整理區間，以及年線、半年線雙關卡，並以連6紅強勢站上，充分展現多頭氣勢如虹，短期均線轉揚支撐氣勢延續，雖然指數逐步逼近高檔反壓，須留意震盪激烈，但因資金行情延續，除半年線外，各期均線走升，帶動今天台股量價俱揚站上11600點。由於年線與季線上揚，周及月指標向上，台股中期格局持穩偏多，加上外資現貨轉賣為買，整體技術及籌碼面皆轉強，只要量能維持，台股有機會緩步突破年初技術型態套牢反壓區。

分析師表示，全球疫情趨緩，市場樂觀看待經濟復甦，且全球央行強力寬鬆，帶動全球資金行情，面對未來經濟基本面及個股景氣不明朗，也不排除主力大戶及公司派大股東，仍可能會直接拉高股價把它一次做完，或藉由外資再度調高個股目標價，使目前許多個股股價大漲到出現NIKE符號的漲勢。

考量目前台股短期均線持續走揚，外資由賣超轉為買超，加上重量級公司股東會釋出正面訊息，均有利指數繼續上攻，建議指數逢回都是買點。

不過，由於個股股價已大漲甚至大漲到出現超漲情況，即使資金行情持續，但是仍應留意後續基本面是否能夠跟得上，不然的話就會變成無基之彈，使個股股價在大漲過後面臨大幅修正的可能。

建議此時投資，一、不要大量投資在個股股價漲成NIKE符號的相對最高點附近，甚至有持股的話，可逢高獲利了結；二、可找股價基期相對較低的個股，做落後補漲行情，或等前一波高價股或強勢股股價有再回跌一些，再介入投資區間操作，或是等股市大盤及個股股價漲多拉回，再來投資及區間操作。

(時報資訊)