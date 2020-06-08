喬治佛洛伊德遭到白人警察暴力致死事件繼續在全美延燒，眼見自家主場巴克萊中心，成為紐約民眾抗議示威的集會中心之一，籃網老闆蔡崇信透過《紐約每日新聞》再次發表聲明，絕對支持民眾在籃網主場和平抗議，「我們不該無動於衷！」

籃網是最早對佛洛伊德事件發表聲明的NBA球隊之一，當時首次聲明強調種族歧視該適可而止，如今蔡崇信再發聲明，「當沮喪與焦慮達到最高點，我們這種無法體會種族歧視對黑人傷害與侮辱的人格外無助，但並不代表我們無動於衷。」

「我們將利用籃網、紐約自由人與巴克萊中心的聲音與平台，來加強對話與同理心，」蔡崇信說，「在布魯克林的夫拉特布希與大西洋區域廣場，已成人民聚集且發表心聲的地方，如果這裡能讓所有人和平聚集在一起，我沒任何異議。」

面對蔡崇信的再次公開聲明，一名29歲的遊行示威者接受《紐約每日新聞》採訪表示，「籃網主場是紐約、新澤西與康乃狄克等地的中央樞紐，每列火車都會抵達那裡，那邊有種特殊的氛圍，慢慢就會聚集很多人，也會把人吸引過去。」

(中時 )