挖礦機業者「幣星球科技」謝姓女董事，被控前年涉嫌利用為公司採購以太幣（Ethereum）挖礦機1350顆晶片機會，浮報晶片價格，獲取近千萬元價差。台北地檢署依背信罪嫌起訴謝女。
檢方調查，幣星球科技(COINPLANET)是銷售FPGA高效性能挖礦機科技公司，謝女2018年3月間與林姓負責人合資經營，並擔任公司董事。
幣星球公司因投入開發製造以太幣挖礦機設備並對外銷售，委由謝女負責製造礦機所需料件晶片採購、礦機設備組裝。謝女遂向礦機廠商資富電子採購1350顆晶片。
但謝女明知這1350顆晶片價格為1587萬175元，卻向林姓負責人佯稱晶片每顆售價美金1000元，向資富採購1350顆晶片，合計4050萬元，可分2期付款。
謝女並稱，幣星球公司是剛成立的小公司，資富不接受小公司匯款，僅接受她為交易窗口，幣星球公司誤信此事，遂於2018年3月31日、4月13日各匯款1000萬、1500萬元至謝女帳戶。
不久，謝佯稱該批採購案尚欠資富尾款1550萬元，林姓負責人起疑向資富查詢，始知該批晶片售價僅1589萬175元，知悉受騙，報警處理。
(中時 )
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