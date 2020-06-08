民進黨立委高嘉瑜8日於立法院召開記者會表示，在台灣，16-18歲且有喝手搖杯飲料的人，每週喝超過7次的，占了52.8％。未來將要求衛福部除了要大力宣導含糖飲料對健康的危害之外，也必須要求每杯飲料都能標示出糖量及熱量，讓消費者能了解自己攝取的糖分及熱量是否已超過標準。（鄧博仁攝）

民進黨立委高嘉瑜8日於立法院召開記者會表示，在台灣，16-18歲且有喝手搖杯飲料的人，每週喝超過7次的，占了52.8％。未來將要求衛福部除了要大力宣導含糖飲料對健康的危害之外，也必須要求每杯飲料都能標示出糖量及熱量，讓消費者能了解自己攝取的糖分及熱量是否已超過標準。圖右為台北醫學大學保健營養系系主任謝榮鴻教授。（鄧博仁攝）

民進黨立委高嘉瑜今日於立法院召開記者會表示，在台灣，16-18歲且有喝手搖杯飲料的人，每週喝超過7次的，占了52.8％。衛福部食藥署簡任技正陳瑜絢回應，將修正連鎖飲料店規定，要求業者公告標示飲料的糖量及熱量，違者最高罰300萬。

高嘉瑜表示，衛福部公布的國民飲食指標中，就有建議「每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10％」。若每日攝取2000大卡，添加糖攝取應低於200大卡。而1杯700毫升的「全糖」珍珠奶茶，含糖量近62公克，相當於248大卡，1天1杯就超過每日糖攝取上限。

高嘉瑜指出，依國健署的資料，2013-2016年，在每週平均至少喝1次含糖飲量者中，13-15歲，每週喝超過7次的，高達52％。16-18歲，每週喝超過7次的，有52.8％。若從糖尿病的就醫人數來看，104年有近140萬人，到了108年，成長到近165萬人，逐年增加，平均每年增加了5萬人。

高嘉瑜說，糖分攝取過量不僅會造成肥胖，更會引發代謝症候群、心血管疾病，並增加罹患糖尿病以及某些癌症的風險，而癌症、心血管疾病及糖尿病更長期是國人10大死因的前5名，所以攝取過多的含糖飲料，已經是影響國人健康的重要因子之一。

高嘉瑜委員表示，以台北市為例，雖然飲料的成分熱量和產地都有註明在食材登錄平台，但都沒有註明糖量，而之前調查了台北市共40間的連鎖飲冰品業者，也只有6間有在每杯飲料上標示熱量的資訊，糖量則是沒有一間有標示。

陳瑜絢說，衛福部已於3月預告修正《連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定》草案，要求業者需於現場以菜單、卡片、立牌等方式標示手搖杯總糖量和總熱量，未來若標示不實，最高可處400萬元以下罰鍰；未依規定標示，最高可處300萬元以下罰鍰。但還需與業者溝通，何時上路還不明確。高嘉瑜要求，應於2個月後上路。

(中時 )