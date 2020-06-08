交通部今日舉行「安心旅遊」記者會，公布第二階段出遊獎助方案。交通部長林佳龍致詞時提到，由於國門還沒辦法開放，7至9月可能會有紓困3.0版，針對特定的觀光產產業、交通運輸業，如機場、免稅店等加碼補助，但因子彈有限，不能全部比照辦理。

林佳龍說，現在是國內鬆綁、邊境風險嚴管，也特別有請教陳時中部長，可能在7、8、9月會針對觀光產業特定對象，沒辦法透過國旅完全復甦，也請觀光產業能夠體諒，如果有紓困3.0是要針對特定對象，不可能全面，因為已經復甦，透過國民旅遊的消費，就不一定要不斷去放柴火，因火已經很旺。

林佳龍說，可是對於觀光產業、交通運輸業有特定，比如國門還沒完全開放時，機場、航廈內免稅店、特定商店還是會加碼，大家不能都比照辦理，因為子彈有限，這點利用此機會告知；因為6月底一到，前面紓困1.0版、2.0版就到期，接著要針對那些特定對象再延長補助，大家要來好好討論，但資源有限，針對這一波沒能復甦的業者幫忙進入下一階段，能夠撐過。

外界關心，紓困3.0計畫多少預算、方向為何？林佳龍說，希望是針對inbound（入境）跟一部分outbound（出境）還沒辦法完全轉成國旅的業者；尤其是企業旅遊，以前出國預算金額都比較高，要賺到比如國泰、富邦等企業的錢，其實需要提高產品的價值。而過去國旅大家習慣自由行，現在員工旅遊預算多的企業若能夠透過這一次安心旅遊讓員工旅遊未來都能留在國內玩，對未來國內觀光發展非常正面。

林佳龍說，他已經跟各部會首長，包括：金管會、財政部、經濟部，尤其交通部事業單位媒合優質旅遊產品，趁此時推出；也請觀光局進一步規劃，繼防疫旅遊、安心旅遊後，規劃精緻旅遊，補助重質不重量，可能補助很多。

林佳龍說，旅遊體驗是針對未來國際觀光客來時，有類似踩線、觀摩交流示範，預算也有徵詢蘇院長，蘇院長也會支持交通部，也會在前面紓困1.0及2.0版去調整，找到預算。時間點沒有現在就訂，只是規劃的時間，未來仍會依照指揮中心意見再宣布。

(中時 )