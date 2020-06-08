東京奧運究竟能不能在明年7月如期舉辦，至今眾說紛紜，東京奧運組委會副主席遠藤利明表示，最快明年三月才會決定奧運是否如期舉行，但為了避免賽事遭到取消，有可能縮小賽事規模。

東京奧運組委會之前之所以同意將東奧延後至明年，主要目的就是不希望東奧因為新冠肺炎疫情影響而成為史上第四次停辦的奧運會。

然而新冠肺炎疫情肆虐全球，導致全球經濟遭到重大打擊，加上延後的東京奧運衍生出龐大經費支付問題，東京奧運組委會與國際奧會出現嚴重歧見，因而國際奧會傳出如果東京奧運無法在明年舉辦的話就會直接取消，如此一來對於日本政府將形成無法彌補的重大經濟損失。

根據日本媒體報導指出，東京奧運會在觀眾上以及開閉幕典禮等方面減少開支，主辦單位也將在媒體採訪、運動員、志工和觀眾進行病毒篩檢，進出人員也會嚴格控管，希望能杜絕新冠肺炎病毒於場外。

遠藤利明說，國際奧會將在明年三月召開會議做出最後決定，現在講這些都還是太早了，畢竟新冠肺炎是否會在明年死灰復燃都還是未知數。

(中時 )