A股三大指數8日開高走低，繼早盤大漲後，後續升勢略顯無力。截至中午收盤，滬指報2,939.13點，上漲8.33點，漲幅0.28％；深成指報11,233.77點，漲53.17點，漲幅0.48％；創指報2,157.15點，跌9.23點，跌幅0.43％。從盤面上，兩桶油、礦業類股漲幅榜前列，地攤經濟、零售、通信類股居跌幅榜前列。

(工商 )

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