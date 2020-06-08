A股三大指數開高走低 創業板午盤收跌 11:532020/06/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數8日開高走低，繼早盤大漲後，後續升勢略顯無力。截至中午收盤，滬指報2,939.13點，上漲8.33點，漲幅0.28％；深成指報11,233.77點，漲53.17點，漲幅0.48％；創指報2,157.15點，跌9.23點，跌幅0.43％。從盤面上，兩桶油、礦業類股漲幅榜前列，地攤經濟、零售、通信類股居跌幅榜前列。 (工商 ) #漲幅 #A股 #三大指數 #開高走低 #類股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 財經 外資倒貨6千億認錯！小心台股「恐怖天花板」 - 財經 猛！油價狂噴 驚爆沙俄下一步盤算 - 財經 9萬名境外生暫緩入台 專家：包租公小心 海嘯來了 - 即時 英國有意加入封殺 華為發起媒體戰反擊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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