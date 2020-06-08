6月電視面板價格全面止跌，部份尺寸小幅反彈，激勵面板雙虎股價強彈。8日面板雙虎爆量上漲，午盤友達成交量超過10萬張，群創更是爆出超過23萬張的巨量，友達股價上漲逾2％，均價約9.18元，群創大漲近5％，均價約7.96元，彩晶股價也上漲近2％。

隨著全球範圍內執行有條件社交隔離帶動經濟活動逐步恢復，特別是歐美地區電視終端備貨需求恢復。同時，主力品牌為努力達成年度銷售目標，銷售及備貨動力趨於強勁，6月開始面板備貨需求相比前一個月增長明顯。面板供應方面，主力面板廠商對電視面板供應依然有所控制，同時庫存得到有效去化。

根據群智咨詢（Sigmaintell）調研數據顯示，5月液晶電視面板價格維持小幅下降的趨勢，但6月隨著備貨需求的增長帶動全球電視面板供需趨於平衡偏緊，主流尺寸價格止跌回穩，其中部分尺寸價格有望迎來小幅上漲。

各尺寸表現來看，32吋供需趨衡，5月下降1美金，6月市場均價維持。39.5吋～43吋面板，面板廠庫存得到有效去化，預計6月價格有望止跌回穩。50吋方面，海外需求復甦，加之「黑五」促銷季的備貨拉動，預計6月價格有望小幅上漲1美金。55吋面板受韓廠退出以及備貨需求走強影響，預計6月價格或將迎來小幅上漲。大尺寸方面，面板備貨預期向好，供需逐步趨於平衡，預計6月65吋價格有望止跌回穩，75吋跌幅明顯收窄。

(工商 )