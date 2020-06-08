大陸國家發改委副主任林念修8日表示，「海南自由貿易港建設總體方案」已公布，將於2025年前啟動全島封關運作。根據「方案」，海南自貿區將按照零關稅、低稅率、簡稅制、強法治、分階段原則，逐步建立與高水準自由貿易港相適應的稅收制度。

新浪財經報導，林念修8日在國新辦記者會說明「方案」內容。針對貨物貿易，海南自貿區將實行以「零關稅」為基本特徵的自由化便利化制度安排；對服務貿易，實行以「既准入又准營」為基本特徵的自由化便利化政策舉措。

他稱，海南自由貿易港建設的制度設計的主要內容可概括為「6+1+4」。「6」就是貿易自由便利、投資自由便利、跨境資金流動自由便利、人員進出自由便利、運輸來往自由便利、資料安全有序流動；「1」就是構建現代產業體系；「4」就是加強稅收、社會治理、法治、風險防控等四個方面的制度建設。

林念修並強調，海南自由貿易港與香港的定位不同，重點發展產業也不同，互補大於競爭，不會給香港造成衝擊。

海南省長沈曉明則在同場記者會上表示，將支援自貿港內註冊的境內企業通過境外發行股票方式融資。此外，海南將大幅減少市場准入，在旅遊、現代服務業和高新技術三大產業，特別是種業、航運、電信、商務服務、金融、醫療、教育、文化、體育等重點領域，加大服務業的開放力度。

(工商 )