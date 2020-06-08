昨天中央疫情指揮中心才宣布開放千人規模遶境活動，大甲鎮瀾宮8日即宣布大甲媽11日展開遶境之旅，且進香工作團隊人數會控制在800人，均符合中央規定。至於事先是否先跟中央溝通？鄭銘坤僅說，會請疫情中心協助當進香顧問，疫情如何控制會盡量請示。

鄭銘坤說，起駕出發時大轎廟內人數會管制，距離及人數這兩天會研究，至於有無事先與中央溝通？鄭銘坤僅表示，會請疫情中心協助當顧問，疫情如何控制會盡量請示他，也會請人家去跟他們溝通。

(中時 )