高雄市議會議長許崑源辭世遭黑， 國民黨主席江啟臣今天怒嗆蔡英文總統， 對此總統府發言人丁允恭表示，任何生命的隕落，無分黨派，我們都同感悲傷哀悼，認為不分任何團體與人士，都不應以此消費逝者，也呼籲不論各黨派的支持者都應保持理性。

江啟臣今天上午召開擴大主管會報，先為許崑源默哀1分鐘，並譴責民進黨議員及網軍持續嘲弄許辭世。江啟臣怒到脫稿，痛批「人死了還要黑嗎？」並痛斥蔡英文主席貴為中華民國總統，沒表達任何哀悼，還任由網軍側翼這樣，「妳到底要什麼？」

對於江啟臣的言論，丁允恭表示，高雄市議會許議長離世，第一時間執政黨即已表達哀悼，並盼家屬節哀保重。至於相關後續調查，由檢警等權責單位辦理。

他說，任何生命的隕落，無分黨派，我們都同感悲傷哀悼，認為不分任何團體與人士，都不應以此消費逝者，也呼籲不論各黨派的支持者都應保持理性。

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(中時 )