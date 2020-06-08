◎對流雲系發展 專家：今防劇烈天氣

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天鋒面仍在北部海面，對流雲系在鋒面前發展，有影響台灣的機率，帶來局部性陣雨或雷雨；因大氣不穩定，仍應注意「劇烈天氣」的發生；並隨時注意氣象局的即時訊息及特報。

◎迎接解封？住宿及餐飲業無薪假人數大減

新冠肺炎疫情重創各產業，直到昨天，中央流行疫情指揮中心才宣布解封，勞動部今天公布最新無薪假（減班休息）統計，仍有1263家、2萬8345人，發現住宿及餐飲業從上周的162家、3512人無薪假，下降至本周的139家、2867人，支援服務業也從上周的116家、1381人下降至本周的89家、1078人，對此，勞動部官員分析，應與解封有一定的關係。

◎安心旅遊方案出爐 自由行每房補助1000元

交通部長林佳龍日前宣布，安心旅遊7月1日上路，補助方案今日正式對外公布，內容包含團體行每人每日補助700元，離島加碼1200元、自由行每房折抵1000元，離島住宿加碼多折抵1次，觀光遊樂園19歲以下有免費入園優惠、台灣觀巴2人同型1人免費，且不分平假日。另外，安心旅遊也補助地方政府辦理在地特色觀光活動。

◎罵吳宗憲三字經 館長認罪但不服氣

網紅館長陳之漢因罵綜藝天王吳宗憲三字經，遭依公然侮辱罪起訴，台北地院今開庭，法官、檢察官苦勸雙方和解，館長雖然認罪，但只願意針對罵髒話部分道歉，其他可受公評部分，罵網紅沒素質，是個屁，「難道也要我吞？」

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(中時電子報)