文華東方酒店原計7日要解雇212人，但因未提早60天前提出大量解僱計畫書，違反《大量解僱勞工保護法》第17條，應開罰10至50萬元。北市勞動局長陳信瑜8日表示，勞資已於5月29日達成共識，本月27日解雇205人、30日解雇2人，另外5人留任，因此考慮不見得要開罰。

陳信瑜表示，資方已於5日下午1時30分回復，指出勞資雙方已於5月29日透過自主協商達成共識，並於公司內部公告，確定員工最後工作日期為本月27日205人、30日2人，相關資遣條件預定7月6日以前履行完成，共解僱207人。

陳信瑜說，另外5人有可能是繼續留任，其中1名孕婦就有留下，若這5人未和資方談好條件，希望能主動告知勞動局，會來協助協調，同事也會持續關心。

媒體詢問，文華東方未提早60天提報大量解僱，如今不開罰，是否鼓勵企業都可用勞資協議方式，就不用提早提報而免罰？陳也坦言，既然勞資已達成協議並會履行，且是優於《勞基法》規定的，那就不見得要開罰，目前尚未接獲第2波大量解僱，強調「和諧是最重要的，若是針對惡性企業則當然會重罰。」

不過，陳信瑜說，若此次勞資協議沒照做，仍會重罰，勞動局會觀察後續，若發現資方沒如實給足勞工的加班費，勞動局不會鬆手。

陳信瑜還說，經勞動局5月29日啟動勞動檢查結果，文華東方2月至4月薪資、加班費等未有拖欠，4月後的部分還在調查，勞動局會將持續關注，勞工如有權益爭議，可向勞動局提出爭議調解；另外就服處也在15日赴文華東方辦理就業資源說明及提供25家廠商職缺媒合。

對於文華東方因疫情影響營運需大量裁員，是否符合天災、事變或突發事件，無須受限大量解僱勞工保護法規定60日前通報一節？陳信瑜說，已於2日函請勞動部解釋，但目前尚未接獲回復，她呼籲中央盡速釋疑，以便地方政府得以依循。

(中時 )