網友留言。（摘自中天新聞Youtube）

國民黨連續遭遇兩次重大挫折。高雄市長韓國瑜同志遭到罷免，以及高雄市議會議長許崑源同志因而輕生，一夕之間讓國民黨瀰漫著失望與哀傷。今日黨主席江啟臣主持召開擴大主管會報新聞一出，許多藍粉紛紛大喊，國民黨要硬起來，不能被欺負到這樣地步。

江啟臣上午召開擴大主管會報，先為許崑源默哀1分鐘，並譴責民進黨議員及網軍持續嘲弄許辭世。江嚴正呼籲民進黨黨主席蔡英文，約束自己的參政同志！約束自己的網路側翼！政治可以激烈競爭，但不可以競爭到沒有人性！

至於高雄市長補選一事，江啟臣表示，昨天他已經與許議長夫人見面，除了慰問、請益，也請祕書長長與高雄市黨部主委儘速與跟黨籍議員溝通、討論，待人選確定後，務必確保黨籍議員與對國民黨友善的非黨籍市議員，尋找合作管道，共同支持我們提出的人選。

對此，許多網友紛紛留言表示，「基層黨員要團結一心遍地開花」、「國民黨請硬起來吧！」、「硬起來吧！被欺負到這樣了，全力反擊吧！我們全力支持你」、「亂世！要強硬....不然被打得滿地找牙....還被取笑軟弱」！

(中時電子報)