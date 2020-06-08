全球吹起降息風

自新冠肺炎全球肆虐後，各國紛紛吹起降息風。台灣定存利率在年初 2 月的時候約為 1% (年利率)，而央行在三月份宣布降息一碼 0.25% 以後，一年期的定存利率已經降低到 0.75%。在這種低息環境下，再加上美國無限 QE 量化寬鬆政策，未來將可能有引發通膨的疑慮。

台灣的通貨膨脹，每年大多是落在 1~2% 之間，依照這種情況通膨率會高於定存利息，也就是說，如果目前把現金存放在銀行定存，將來你現金實質購買力會持續下降。錢存放在銀行，雖免除了資產的波動性，確實可以給你足夠的安全感，但是付出的代價卻是錢的價值越來越少。

若你是風險規避者，擔心股市的波動性過大，不妨可以考慮將資金投入債券，而債券 ETF 就是一個可以考慮的選項。讓資產承擔比股票低的波動風險，來換取比銀行定存還多的利息，同時也能抵禦通膨。當然如果你可以承擔較高的波動風險，股市長期下來仍是可能有較高的報酬。

買債券先看評等

買債券 ETF 最重要的事之一，就是了解你所投資的 ETF，其追蹤指數的債券評等。債券評等粗略分為投資等級債以及非投資等級債，或稱為高收益債(俗稱垃圾債)。若是投資人投資債券的目的，是因為股票的波動性較大，想要較穩定的收益，那麼我會比較建議投資人選擇投資等級債，而非高收益債。下圖是台大教授主持《台灣共同基金績效評比》2020年4月份資料，其中列出台股市場發行的高收益債 ETF，可以看到近期無論是過去三個月、六個月或是一年的報酬，均為負報酬，而同期間許多投資級債或是單純的美國公債，報酬大多均為正報酬。

本來我們投資債券預期是比股票穩定的報酬，但如果錯選在高收益債，結果可能讓你沒辦法安心睡好覺。

資料來源：台大教授主持《台灣共同基金績效評比》2020年4月份資料

該怎麼確認債券的評級是投資級債券呢？目前世界三間最大的評級機構，分別為標準普爾（S&P），穆迪（Moody's）和惠譽（Fitch Group）。

以標準普爾及惠譽的信用評等來說，AAA、AA、A、BBB 等四個等級為投資等級，其中每個等級又進一步細分為 +/- 等級，例如 AA+、AA、AA-，再往下 BB、B、CCC、CC、C 級則為非投資等級。

而穆迪投資服務公司的信用評等，其等級 Aaa、Aa、A、Baa 級以上為投資等級，Aa 等級以下又可進一步細分 1、2、3 個等級，如：Aa1、Aa2、Aa3，再往下 Ba、B、Caa、Ca、C 級則屬於非投資等級。

一般來說，評級越高的債券，發生違約的機率較低，但缺點就是殖利率也會比較低，而評級越低的債券，違約率則較高，好處是殖利率高一些。

試想看看，當你借錢給別人，你會想要借給信評比較好的人，還是信評比較差的人？信評較差的人就像是高收益債一樣，違約率比較高，可能會發生借錢不還的慘況。如果你偏好穩定且風險較低的債券，我會建議優先選擇高評級債券。

投資機會－醫療債

新冠肺炎的出現，讓大家再次重視起醫療專業，在這次疫情台灣防疫做的可圈可點，目前海外各國的疫情都還在持續延燒，台灣卻已經多天零確診，只要邊境守住，台灣幾乎是可以跟疫情說掰掰。其中最關鍵的因素，除了我們防疫政策提前部署做得相當好，再來就是我們強大的醫療實力。也同時要深深感謝這陣子來醫護人員辛苦的付出，讓國人可以正常生活。

有健康的國民為根本，才有強盛的國力。這不禁也讓我關心起醫療相關的產業，隨著全球人口老化的趨勢及傳染性病毒變異蔓延快速，醫療保健相關的需求也與日俱增。

而從最近的題材找尋投資機會，醫療債是一個不錯的切入點。目前台股發行的醫療債 ETF 共有四檔，分別為群益、凱基、國泰、元大發行的醫療債 ETF，其中元大是 10 年期，其他三檔則是 15 年期。下表是台大教授主持《台灣共同基金績效評比》2020年4月份資料，在最新的資料中，總計 105 檔的債券 ETF，在近三個月報酬當中，最好的為各投信發行的美國長天期公債，再來就屬於醫療債。

在這四檔醫療債 ETF 中，其中規模最大的為凱基 12.86 億元，費用的部分(經理費+保管費)最低的則為元大的 0.4%，再來是國泰的 0.41% 及群益的 0.45%。

而從三個月、六個月、一年的報酬表現來看，表現最好的均為群益。從年化標準差(衡量波動性的標準，越低表示波動風險越低)跟夏普值(每承擔單位風險所獲得的報酬)來看，也是群益的表現最為優異。

資料來源：台大教授主持《台灣共同基金績效評比》2020年4月份資料

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF (債券代號： 00793B)

群益AAA-A醫療債ETF的證券代號為 00793B，名稱中 AAA-A 表示的即為標準普爾的評級中的投資等級，其中更去掉 B 級評等的債券，讓收益更有保障。基金發行日期為 2019/3/20，追蹤的指數為 ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數。配息頻率為季配息，分別在每年的 3/6/9/12 月除息。目前的股價為 46.18 元。

目前此醫療債持有的債券，依照國別來分，美國佔比 89.98%，瑞士 6.66%，英國為 3.02%。

而持有的債券公司，前十大有輝瑞藥廠、生技公司吉利德、諾華資本、製藥公司禮來、聯合健康集團、默克藥廠等，像這次疫情中的用藥瑞德西韋，就是吉利德公司的研發用藥。

資料來源：群益投信網站

下圖是群益醫療債 ETF 的歷史配發紀錄，平均的年化配息率約在 3.5% 上下。

資料來源：群益投信官網

細看群益醫療債 ETF 的投資產業，其中可以看到有 65.71% 投入於製藥，18.29% 於健康照護管理，12.01% 於醫療設備用品及 3.99% 於醫療設施。也就是說產業權重分散，並不會過度集中在製藥的類別，可有效分散投資風險。

資料來源：群益投信官網

從台股發行的這四檔醫療債月報來看，其中的差異：

元大10年IG醫療債：投資組合雖包含醫療保健產業，亦包含信評為 BBB 的公司債，並非皆為信評A以上的公司債，其中投組更包含美債，為非指數成分

凱基醫療保健債：投資組合雖包含醫療保健產業，亦包含信評為 BBB 的債，並非皆為信評A以上的公司債

國泰A級醫療債：前10大持股不含醫療保健產業，僅有製藥業

而群益AAA-A醫療債優於其他醫療債的特色包括：(1)信評最佳，信評均為A以上；(2)產業並非完全集中在製藥業。月報前10大持債資料中，與文章所提三檔同業的醫療債相比，僅群益AAA-A醫療債包含非製藥業的次產業且信評最佳。

綜合上述，若要投資醫療債，目前群益醫療債會是一個較佳的選擇。不過也由於規模較小，目前費用率稍嫌偏高，希望未來能繼續擴大規模，持續進步降低費用。

🥇睡美人投資法則線上課程

🛡完整100分鐘課程+一堂實戰分析演練+一張個股健檢表，給你最完整的台股投資系統與投資策略 (限時七折優惠中)

👉 點我了解：http://bit.ly/2Oq2SH5

※本文由PressPlay專欄作家睡美人授權轉載，原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

***免責聲明：本文所提之內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

(中時電子報)