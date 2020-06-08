高雄市長韓國瑜6日遭投票罷免，引起各界討論。名經紀人夏春湧則表示，民進黨才應該警惕「6月6日斷腸日」這句話，並指出民進黨奪回高雄的同時，已經種下復仇的種子，未來有一天，民進黨會後悔招惹了不該惹的人。

夏春湧今(8日)在臉書上表示，民進黨才應該要在意「6月6日斷腸日」，並直言，未來總有一天，民進黨會後悔招惹了不該招惹的人。他分析，韓國瑜遭到罷免，民進黨贏了面子輸了裡子，充其量贏回了一座「空泛之城」，因為從此高雄將淡出人們的視線，不會有人再關心高雄將走向何方，韓國瑜為高雄注入活水的努力失敗了，高雄又回到了原點。

夏春湧還要民進黨別得意得太早，奪回高雄的同時，一顆復仇的種子也被種下了，而韓國瑜將成為灌溉這顆種子的水，這顆種子總有一天會慢慢的發芽開花長成大樹。

夏春湧也為韓粉打氣，認為不必因此灰心喪志，這樣一次小小的挫折怎麼可能打敗幾百萬的能量？並指出民進黨傾盡全力打擊韓國瑜，是因為他們害怕韓國瑜，所以要徹底打掉韓的光環與人氣，消除韓對民進黨的威脅。不過，民進黨成功了嗎？答案可能是未必。只要韓國瑜沒有被打倒，「紅海」總有一天會再起，就如韓在北農時累積的能量，民進黨政府今天對韓的攻擊，未來必將遭受更大反撲，「只要你還在，不信等著看」。

文末，夏春湧說，「任何邪惡的勢力不可能長久，這是天道也是人道，所有歷朝歷代的覆滅，都有軌跡可循。」並直言民進黨正在這條路上越走越快。

網友們也留言回應，「生存與強大才是硬道理。如同華為任正非所說，沒有挫折苦難那來皮糙肉厚，剩下唯一的道路只有勝利！」、「夏哥早安，小弟就是在等這篇激勵文，誠如夏哥說的：期待韓市長龍飛九天再次發出穿雲箭」、「我堅信夏哥所說的，一起加油」。

(中時電子報)