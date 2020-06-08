歌后江蕙雖封麥5年，然仍藉由更新臉書、分享生活及心情，跟粉絲維持互動，而她如今卻突然關閉了臉書，讓粉絲相當錯愕與擔心，懷疑跟上周六她po文悼念墜樓身亡的高雄市議長許崑源有關。

上週六(6/6)罷免高雄市長韓國瑜投票通過後，高市議長許崑源竟緊接著從自家書房墜樓身亡，讓外界震驚不已，而向來關心時事的江蕙，事後在臉書po文哀悼，表心疼難過，除了議長許崑源外，也提及路警察李承翰父子，盼望「你們一路好走了 放下一切罣礙，安息吧」，而江蕙當時已經有想到可能引發政治對立情況，因此文章裡補充「請勿在此談論政治」，然仍有許多網友留下情緒性的留言，認為她應當哀悼李承翰父子，但不認同她哀悼許崑源。

江蕙哀悼文導致許多不認同的聲音出現，也多有批評、爆料許崑源的留言，有網友疑似發現有留言遭到刪除，開始提醒他人小心寫下批評許崑源的文字會被刪，哀悼文開始偏離初衷，而江蕙昨晚先是刪除了該篇文章，今天則是乾脆關掉臉書，目前已搜尋不到她的臉書帳號。

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