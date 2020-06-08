長沙台胞投資企業協會會長林懷等7名台商，總統大選期間涉嫌舉辦餐會，幫韓國瑜及國民黨造勢拉票，遭依違反選罷法起訴。台北地院今開庭，7人均否認犯罪，希望能解除限制出境，法官庭末諭知候核辦。

中華婦女聯合會理事長何建華代表中華統一促進黨參選不分區立委，遭檢舉招待陸配至廈門旅遊，遭檢舉賄選，檢方偵辦此案時，進而查獲林懷、協會副會長佟建華、台商莊垣漳、副祕書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長蔣國君涉案，今年5月一舉起訴7人。

檢方起訴指出，林懷等人在長沙市台辦經濟處長黃道年、長沙台協會祕書處主任周輝協助下，去年12月11日在長沙華天大酒店舉辦「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，以每桌1600元宴請560多名台商、台生，國民黨大陸事務部主任周繼祥出席餐會，希望大家1月11日前返台投票給韓國瑜及國民黨。

偵查期間林懷等7人均遭限制出境，北院今首開調查庭，7人均希望解除限境。林懷辯稱，餐會是例行性活動，鼓勵台商返台投票，台商可自由選擇支持藍或綠；他在對岸有事業，受本案及新冠肺炎影響，事業已受影響。

佟建華供稱，檢察官誤會他了，他掛副會長只是虛職，實際上是沒有酬勞的義工，不參與協會決策；莊桓漳說自己非台商，只有在大陸上班；何建華、沈斌、蔣明霞、張國君則說，他們只有轉發餐會訊息，自己沒有參加。

(中時 )