警方透過愛心手錬電話到婦人女兒的聯繫方式及地址，順利通知郭姓婦人女兒並護送婦人返家。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住太平區1位80多歲的郭姓老婦人患有失智現象，日前中午用餐過後即趁家人不注意時自行外出散步，結果迷途在離家約1公里左右的巷內，太平派出所員警巡邏經過發現上前關懷，並耐心安撫婦人情緒，細心的女警發現婦人左手有一社福單位的愛心手鍊，最後透過上面的編號確認身分，順利聯繫到家屬前來領回，才結束這場驚魂記。

太平警分局太平派出所警員楊子樺、梁建業7日下午3時許執行巡邏勤務，巡經永安街附近發現1婦人大熱天的在路上徘徊，員警發現婦人體力虛弱且精神狀況不佳，應對上也無法說出個人身分，貼心的女警楊子樺耐心安撫婦人不安情緒，並從巡邏車上拿出杯水提供止渴，眼尖的她發現婦人左手腕上有一個愛心手環，上面有編碼及某社福單位電話，最後警方透過電話客服人員找到婦人女兒的聯繫方式及地址，順利通知郭姓婦人女兒返家協助安置。

婦人女兒表示，母親患有失智現象，所以在一次的因緣際會下認識社福單位人員，幫母親換上愛心手鍊，想不到這次確實幫上大忙，非常感謝警方熱心協助，之後會更加注意母親生活起居，避免類似情形發生。警方呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )