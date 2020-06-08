民進黨議員張顥瀚強調提出這個建議，只是一個大膽想像！。（許家寧攝）

和平島上有大航海時代的西班牙古城與台灣史前文化遺址。（許家寧攝）

基隆和平島近年因彩色屋、阿根納等爆紅景點，停車問題嚴重，尤其假日更是一位難求，民進黨議員張顥瀚今在議會總質詢提出一個「大膽」想法，認為島上有許多考古遺址，若能在上方加蓋停車場，在不影響挖掘情況下，也能解決停車問題，但遭交通處委婉否定。

近年基隆市府打造八斗子潮境公園、和平島公園、正濱漁港等觀光亮點，並串聯起觀光廊帶，因應大量遊客人潮與未來台船潛艦園區進駐，恐造成正濱及和平島地區老舊城區交通塞爆，張顥瀚今早在市長施政總質詢大膽提出交通解方。

400年前西班牙人在和平島打造「聖薩爾瓦多城」，文化局目前推動大歷史場景計畫，去年底在平一路修道院遺址挖掘出一具雙手呈現祈禱狀的歐洲人遺骸，以及十字架等大批西方文物，平一路考古遺址也發現大量的圓山文化及鐵器時代陶器。

張顥瀚強調，這只是一個大膽想像！若能在和平島這幾個挖掘古蹟處的上方興建停車場，能否紓解和平島停車問題。對此，交通處長李崗認為，除了遺址上方的停車面積不足，往下做鋼構也可能破壞遺址，第一次聽說，但他持保留的態度。

李崗表示，市府除周邊道路拓寬，目前在和一路規畫94個停車格，並爭取港公司土地興建停車場，解決停車問題，至於中油倉儲廠改建為停車場牽涉到都市計畫，可能比較複雜，另外假日部分島上要封閉或彈性管制車輛，需要和地方討論。

有「基隆好漢」之稱的民進黨議員張顥瀚，今年30歲，與時代力量陳微仲、無黨籍林旻勳為本屆基隆市議會最年輕議員，曾任市長林右昌機要秘書，前年首度參選初試啼聲以第二高票當選中正區議員，日前並當選民進黨全國黨代表。

(中時 )