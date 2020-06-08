因新冠肺炎宣布延期的2020年大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，確定將在11日晚間11點正式起駕。（廟方提供，謝瓊雲彰化傳真）

彰化警方被突襲！大甲鎮瀾宮7日深夜開會決定將舉行9天8夜遶境活動，8日公開宣布11日晚間11時正式起駕，也就是12日凌晨就將進入彰化縣轄內，彰化縣警方猝不及防，緊急召開會議討論警力部署，基層員警原已排定的假期恐怕得被迫銷假返回崗位維持秩序。

受到新冠肺炎疫情衝擊，大甲媽遶境活動史上第2度因瘟疫而延期，中央流行疫情指揮中心宣布解封，遶境、進香等宗教活動，在千人以下規模也可恢復辦理，由於每年彰化信徒對媽祖信仰最為瘋狂，彰化縣警局得知大甲鎮瀾宮記者會結果，如臨大敵！立刻召開緊急會議討論警力部署與應變。

至於彰化縣政府今年是否再度開放迎接隨香客？根據了解，縣府新聞處、民政處、行政處也正在緊急討論研議細節後，決定有限度開放縣府中庭，實名制進行總量控管，也會量測體溫、要求戴口罩或保持社交距離，並備妥防疫酒精等迎接香客入內休息。

(中時 )