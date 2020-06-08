國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心已大規模鬆綁防疫禁令，許多民眾都開始期待，接下來將可以出國旅遊。不過中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學則烙下狠話：「現在台灣只要鬆綁邊境，結局就是疫情爆發、經濟全面崩壞！國際旅遊幾年內都無法恢復」，呼籲國人別再一心想著要出國。

謝宗學今在臉書發文指出，台灣因為防疫得當，6月7日開始解封國內各項限制，媒體不再大幅報導國際疫情，專注報導國內各項議題，彷彿回到疫情前的情景，容易讓一般民眾產生錯覺，好像一切應該回歸如常。

但謝宗學說，事實上國際疫情仍然嚴重，我們生活在台灣，平日可以自由上街、孩子們可以正常上課、假日可以到全台各地旅遊，已經要感恩了，不要再奢求出國旅遊，這樣的要求在其他因新冠肺炎疫情生活水深火熱國家的民眾眼中，根本是不可思議的幻想！

謝宗學引述衛福部長陳時中的話指出，要開放邊境旅遊是比較後面的次序，不管出境、入境都有感染風險存在，這不是開玩笑的事情，在有效、安全的疫苗研發成功前，好好發展國內旅遊，才是實際該做的行動，因為國內旅遊也是很重要的經濟活動。

(中時電子報)